Санкт-Петербург, 19 февраля, 2017, 16:21 — ИА Регнум. В крестном ходе вокруг Исаакиевского собора 19 февраля приняло участие около 8 тысяч человек. Такие данные представителям СМИ сообщили после завершения мероприятия в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Крестный ход у Исаакиевского собора

Между тем, как считают в Санкт-Петербургской епархии РПЦ, количество участников крестного хода составило от 10 до 12 тысяч человек.

Верующие вышли крестным ходом из собора после завершения утреннего богослужения. Как сообщало ИА REGNUM, среди них были прихожане петербургских храмов, православная молодежь, учащиеся духовной семинарии и духовной академии, казаки, активисты различных движений, выступающих в пользу передачи собора РПЦ. Множество участников праздничного богослужения и крестного хода пришли с маленькими детьми.

Перед началом крестного хода ректор Санкт-Петербургской духовной академии архиепископ Петергофский о. Амвросий в проповеди заявил о том, что противники и сторонники передачи Исаакиевского собора в распоряжение РПЦ должны относиться друг к другу с любовью и уважением. Также он напомнил, что «крестный ход — это не митинг».

Выйдя из собора, прихожане и хоругвеносцы обошли Исаакиевский собор и вернулись внутрь храма. Крестный ход прошел без инцидентов, подтвердили в полиции.

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Накануне от источников в федеральной власти стало известно, что решение Смольного о передаче Исаакиевского собора РПЦ еще может быть пересмотрено в пользу совместного пользования храмом со стороны церкви и музея.