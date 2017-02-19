Мюнхен, Германия, 19 февраля, 2017, 15:33 — ИА Регнум. Американский сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мёрфи заявил, что США могут ввести новые санкции против Российской Федерации. Такое заявление Мёрфи сделал сегодня, 19 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности.

Pixabay.com Американские угрозы

Мёрфи напомнил, что Конгресс США проводит расследование вмешательства Российской Федерации в американские выборы. По итогам этого расследования могут быть введены новые санкции против России, помимо уже тех, что были введены предыдущим президентом США Бараком Обамой.

«Возможно введение санкций помимо тех, которые были наложены ещё Обамой», — сказал сенатор.

По словам Мёрфи, более половины американцев считают, что Россия вмешивалась в выборы президента США.

В Москве с тревогой отмечают, что тема вмешательства России в американские выборы, а также причастности РФ к хакерским атакам в США стала настоящей истерикой. При этом никаких реальных доказательств ни того, ни другого так и не было представлено.