Калуга, 19 февраля, 2017, 13:12 — ИА Регнум. В Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении главного врача районной больницы, также являющегося депутатом районного Собрания. Чиновник от медицины подозревается следствием в мошенничестве при получении выплат в крупном размере и подлог. Об этом сообщила 19 февраля корреспонденту ИА REGNUM старший инспектор отдела следственного управления СК России по Калужской области Анастасия Панфилова.

ru.torange.biz Уголовное дело

По ее словам, подозреваемому главврачу районной больницы инкриминируется заключение содержащего заведомо ложные сведения трудового договора со стоматологом. Согласно договору стоматолог был трудоустроен в больницу на полную ставку. На самом же деле он работал на четверть ставки, а это не давало ему право претендовать на 1 млн. рублей, который с 2015 года выплачивается в виде единовременной компенсации врачам, направленным на работу в сельскую местность. Получив на руки фактически липовый договор, врач-стоматолог подал его и в декабре 2015 года в министерство здравоохранения Калужской области, где благополучно получил миллион рублей.

Одновременно, проводится расследование и в отношении врача-стоматолога по факту мошенничества при получении незаконной выплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в калужском региональном следственном управлении было рассмотрено 268 сообщений о коррупционных преступлениях, по которым возбуждено 139 уголовных дел. Направлением в суд завершено расследование по 87 уголовным делам по обвинению в коррупции 101 лица. Кроме того, в прошлом году направлены в суд уголовные дела о коррупционных преступлениях в отношении 10 работников органов здравоохранения и 8 должностных лиц государственных и муниципальных учреждений.