Вашингтон, 19 февраля, 2017, 13:10 — ИА Регнум. Иммиграционная служба США теперь будет более тщательно проверять основания для просьб об убежище. Как пишет Reuters, министерство внутренней безопасности (МВБ) страны составило новое руководство для иммиграционной службы по приёму беженцев.

U.S. Department of Defense Беженцы

Согласно новой директиве, сотрудники, занимающиеся вопросами беженцев, должны будут добиваться предоставления им всей необходимой информации. Это необходимо, чтобы контролирующий орган мог убедиться, что у просителя есть серьёзные основания опасаться за свою жизнь на родине.

В то же время в новом руководстве нет четких критериев того, что можно рассматривать как серьезное основание.

С другой стороны, в документе отмечается, что необходимо ускорять депортацию тех, кому отказали в предоставлении убежища. Как пишет издание, новое руководство в местные отделения еще не поступило.

Напомним, что 27 января президент США Дональд Трамп подписал указ, ужесточающий миграционную политику государства. В соответствии с указом, в страну временно запретили въезд гражданам Сирии, Йемена, Судана, Ливии, Сомали, Ирака и Ирана. Кроме того, в США приостановлен приём беженцев. Это вызвало массовые протесты и недовольство в обществе.

Позже федеральный судья в Сиэтле приостановил действие документа. Однако Трамп заявил, что будет бороться за признание указа.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 18 февраля, выступая перед сторонниками в аэропорту Флориды, глава США подчеркнул, что у президента есть право не пускать людей в страну в том случае, если это соответствует интересам американцев.