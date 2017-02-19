Бишкек, 19 февраля, 2017, 13:09 — ИА Регнум.



Chagai Сход лавины

Спасатели обнаружили тела двух детей, погибших во время схода снежной лавины в Чон-Алайском районе Ошской области Киргизии. Об этом 19 февраля сообщает агентство Sputnik со ссылкой на пресс-службу МЧС Киргизии.

Трагедия произошла в селе Жаш-Тилек около 05:30 воскресенья, 19 февраля. Сошедшей со склона снежной массой накрыло два жилых дома.

Помощь в эвакуации из погребенного под снегом одного из домов оказали местные жители: спасено шесть человек. Еще семеро человек находилось во втором доме, пятерых из них удалось спасти прибывшей на место происшествия бригаде МЧС, однако поиски двоих детей затянулись надолго.

Их тела удалось обнаружить лишь к 11:00. В поисковой операции приняли участие более 30 человек.

Из областного центра пострадавшим при сходе лавины направлена гуманитарная помощь.