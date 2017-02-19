Санкт-Петербург, 19 февраля, 2017, 12:17 — ИА Регнум. Порядка трех тысяч человек, по оценке наблюдателей, приняли участие в крестном ходе у Исаакиевского собора 19 февраля в поддержку передачи храма в пользование Русской православной церкви.

Крестный ход у Исаакиевского собора

Как передает корреспондент ИА REGNUM, крестный ход к настоящему моменту завершился, прихожане и хоругвеносцы обошли собор большим кругом и вернулись внутрь через северный вход. К моменту, когда голова колонны уже его достигла, хвост — только покидал Исаакий. По окончании мероприятия желающие вернулись в собор.

В ходе крестного хода были замечены представители националистических движений, которые развернули два имперских флага. Болельщики «Зенита», участие которых в акции было анонсировано, никак не проявили себя символикой, и неизвестно, присутствовали ли они вообще, в отличие от казаков и сторонников движения НОД.

Участники акции у Исаакиевского собора

Пока никаких провокаций и инцидентов не замечено, мероприятие прошло спокойно.