Мосул, Ирак, 19 февраля, 2017, 12:15 — ИА Регнум. В ходе операции по освобождению западной части Мосула от боевиков «Исламского государства» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), армией Ирака при поддержке подразделений федеральной полиции освобождены две деревни. Об этом в воскресенье, 19 февраля, сообщает портал Iraqi News со ссылкой на сообщения иракского командования.

American colony photographers Мосул

Правительственным войскам Ирака удалось отбить у террористов село Бахира к юго-западу от Мосула, кроме того освобождена деревня Азба и расположенная на западном берегу Тигра электростанция.

Наступление на западную часть Мосула продолжается. Как заявил начальник полиции генерал-лейтенант Шейкер Джавдат, подведомственные ему подразделения продолжают движение в направлении аэропорта и западных районов города, простирающихся воль западного берега Тигра.

«Наши дроны зафиксировали всю оборонительную диспозицию противника», — заявил Джавдат, подчеркнув, что правительственная техника готова к уничтожению беспилотных летательных аппаратов противника, в случае их обнаружения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади заявил о начале вооруженной операции по освобождению западной части Мосула от вооруженных террористов. Первоочередной задачей операции глава иракского правительства считает освобождение мирных жителей. Накануне на Мосул было сброшено около миллиона листовок с предупреждением местных жителей о начале военной операции, террористам же предлагалось сдаться и сложить оружие.

Напомним, операцию по освобождению Мосула началась в октябре прошлого года. Вместе с войсками регулярной иракской армии в ней принимали участие подразделения добровольцев и отряды курдского ополчения.