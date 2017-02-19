Севастополь, 19 февраля, 2017, 11:36 — ИА Регнум. Участники митинга, прошедшего в Севастополе 18 февраля, собрали около 900 подписей под обращением к президенту Российской Федерации с призывом признать Донецкую и Луганскую народные республики, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Иванова ИА REGNUM Митинг в Севастополе

Участники акции заявляют, что тревожная ситуация на Донбассе, когда из-за эскалации конфликта «льется кровь женщин и детей», в то время как «минские соглашения не выполняются и не обеспечивают мира» — все это требует «принятия дополнительных усилий по прекращению войны».

«Мы, участники митинга «Севастополь с Донбассом» считаем, что необходимо признать независимость ДНР и ЛНР. Заключить с ними как субъектами международного права договоры об оказании всесторонней помощи и об экономическом сотрудничестве. А также оказать политическую и миротворческую помощь», — говорится в резолюции митинга.

Инициаторами проведения акции стали обычные жители Севастополя, объединившиеся через социальные сети. Мероприятие поддержали общественная организация «Севастопольская оборона» и местное отделение КПРФ. По оценкам правоохранителей, у памятника Екатерине Второй собрались более 450 человек. Участники пришли с плакатами с надписями: «#Хватит убивать», «Не бросать своих — дело чести», а также с флагами России, КПРФ, ЛНР и ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов, которые выданы гражданам Украины и лицам без гражданства на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Напомним, в январе руководители ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий посетили Крым.