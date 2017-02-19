Санкт-Петербург, 19 февраля, 2017, 11:33 — ИА Регнум. У Исаакиевского собора Санкт-Петербурга начался крестный ход в поддержку передачи храма в распоряжение РПЦ. Как передает корреспондент ИА REGNUM, помимо прихожан самого Исаакия и других петербургских храмов, на него пришла православная молодежь, казаки, активисты движения «Сорок сороков» в камуфляжной одежде, с иконами и портретом Николая II. У многих участников на одежде — георгиевские ленты и ленты имперских цветов.

Крестный ход у Исаакиевского собора

Большое число участников праздничного богослужения и крестного хода пришли с маленькими детьми, чего не было неделю назад, во время первого крестного хода у собора.

Крестный ход у Исаакиевского собора

Крестному ходу предшествовала божественная литургия в соборе. Службу провел ректор Санкт-Петербургской духовной академии архиепископ Петергофский Амвросий.

В Исаакиевском соборе выступили несколько молодежных хоров, в том числе хоры Санкт-Петербургской духовной академии.

Перед началом крестного хода о. Амвросий выступил с проповедью о том, что и противники, и сторонники передачи Исаакиевского собора должны относиться друг к другу с любовью и уважением. Также он заметил что «крестный ход — это не митинг», поэтому не следует политизировать мероприятие.

Первыми из Исаакиевского собора вышли около 20 человек с иконами в руках — учащиеся духовной семинарии. Порядка 30−40 они простояли на спуске из храма, дожидаясь остальных участников крестного хода.

Крестный ход у Исаакиевского собора

В ходе акции произошел небольшой инцидент с одним из фотографов, которому мешали вести съемку, так как сочли провокатором. Однако всё разрешилось благополучно.

Крестный ход у Исаакиевского собора

Как сообщало ИА REGNUM, ранее предполагалось, что общегородской молодежный крестный ход, приуроченный к отмечаемому сегодня Международному дню православной молодежи, пройдет от Феодоровского собора к Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре. Однако затем было принято решение объединить два крестных хода под эгидой Исаакиевского собора.

Накануне стало известно, что решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ еще может быть пересмотрено в пользу совместного пользования храмом со стороны церкви и музея.