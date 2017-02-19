Калуга, 19 февраля, 2017, 11:27 — ИА Регнум. Предоставление качественных и доступных медицинских услуг населению калужского региона и Центрального федерального округа призван расширить будущий многопрофильный детский медицинский центр в первом наукограде России — Обнинске.

Dr.jayesh amin В медицинском центре

Как сообщили 19 февраля корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области, ориентировочно объем инвестиций в уникальный проект составит 800 млн рублей.

Планируется, что в центре, оснащенном современным высокотехнологичным медицинским оборудованием, будут созданы условия для комплексной диагностики, многопрофильного лечения и для реабилитации детей. Здесь разместят поликлиническое и стационарное отделение, операционный блок с тремя операционными, а также женскую консультацию, комплекс лучевой диагностики и аптеку.

Реализация проекта по строительству медицинского центра позволит обеспечить полноценным медицинским обслуживанием детей Центральной России, а также использовать инновационный потенциал Обнинска в сфере исследований и разработок.

Как сообщало ИА REGNUM, Обнинск — это территория инновационного развития калужского региона. В городе интенсивно развиваются, как традиционные направления: ядерная энергетика и радиационная медицина, так и новые: биофармацевтика, IT и нанотехнологии.