Абу-Даби, 19 февраля, 2017, 10:44 — ИА Регнум. Таиланд закупит у России четыре военно-транспортных вертолета Ми-17В5. Об этом в ходе международной выставки вооружений IDEX-2017 в Абу-Даби сообщил 19 февраля заместитель генерального директора «Ростеха» Виктор Кладов, передает РИА Новости.

Российский вертолёт Ми-17В5

По словам чиновника, в Таиланде остались чрезвычайно довольны приобретенными ранее вертолетами этого класса. В оборонном ведомстве Таиланда отметили хорошие характеристики военно-транспортной машины, ее относительную дешевизну и простоту в техническом обслуживании.

«Таиландская сторона чрезвычайно довольна эксплуатацией Ми-17В5, и у нас есть дополнительные заявки на эти машины», — отметил Кладов. Представитель «Ростеха» подчернул, что дозакупка Бангкоком вертолетов осуществляется по мере их производства, которое в настоящее время ограничивается бюджетным финансированием. «Насколько я знаю, речь идет о четырех машинах», — добавил Кладов.

Приобретенные вертолеты Таиланд планирует использовать в военных целях и при ликвидации последствия ЧС.

Напомним, одна из самых крупных международных выставок военной техники и вооружений IDEX-2017 открылась 19 февраля в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Российскую делегацию, представляющую отлично зарекомендовавшие себя в том числе в ходе антитеррористических операций оружие и военную технику, возглавляет министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.