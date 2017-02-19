Берлин, 19 февраля, 2017, 10:41 — ИА Регнум. Командование Вооруженных сил США в апреле этого года направит в Польшу порядка тысячи военнослужащих. Об этом сегодня, 19 февраля, пишет германское издание Spiegel.

Американские военнослужащие

По заявлению штаб-квартиры сухопутных войск США в Европе, которая находится в германском городе Висбаден (федеральная земля Гессен), уже в конце марта в Польшу направится автоколонна с американскими военными, которые будут дислоцированы в городе Ожиш на северо-востоке Польши.

Город Ожиш находится в 57 километрах от границы российской Калининградской области.

Напомним, сразу же после начала Гражданской войны на Украине и воссоединения Крыма с Россией, страны военного блока НАТО приняли решение существенно усилить свое военное присутствие в Восточной Европе. Вдоль западных границ России выстраивается натовская инфраструктура, и сосредотачиваются войска.

При этом министр обороны США Джеймс Мэттис прямо говорит, что Россия — главная угроза для США.