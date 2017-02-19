Санкт-Петербург, 19 февраля, 2017, 10:17 — ИА Регнум. По причине нестабильной погоды и вероятности стихийных бедствий 19 февраля в Санкт-Петербурге объявлен оранжевый уровень опасности. Соответствующее предупреждение опубликовал Гидрометцентр России по Северо-Западному федеральному округу в воскресенье, 19 февраля.

Франсиско Гойя. Снегопад (фрагмент). 1786

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Санкт-Петербурге ожидается шторм с мокрым снегом, а во второй половине дня снегопад сменится ливнем. Скорость ветра западного и юго-западного направления будет достигать 15 м/с.

Вероятны падения деревьев и рекламных конструкций, разрывы линий электропередач. На дорогах в регионе сохранится гололедица и снежный накат.