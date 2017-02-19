Багдад, 19 февраля, 2017, 10:04 — ИА Регнум. Глава правительства Ирака Хейдар аль-Абади заявил, что вооруженные силы его страны начали операцию по освобождению западной части Мосула от боевиков террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом он объявил на брифинге сегодня, 19 февраля.

Mstyslav Chernov Мосул

По словам иракского премьер-министра, первоочередная задача для военных — это спасение мирных жителей. В свою очередь, Управлении по координации гуманитарных вопросов Организации Объединенных Наций (УКГВ) сообщило, что продолжение боев за Мосул приведет к новому наплыву беженцев, число которых может достичь 400 тысяч человек. К югу от Мосула возводятся новые центры размещения беженцев, идет заготовка товаров первой необходимости.

Накануне иракские ВВС сбросили на Мосул миллион листовок, в которых предупреждают местных жителей о начале штурма западной части города. В части листовок содержится призыв к террористам сложить оружие и сдаться.

Напомним, операция по освобождению Мосула началась 17 октября прошлого года. В штурме города принимают участие части регулярной иракской армии, формирования добровольцев и отряды курдского ополчения. США и их сателлиты обеспечивают поддержку с воздуха и артиллерийскую поддержку. К середине января этого года удалось установить контроль над восточной частью Мосула. Город разделен на две части рекою Тигр.