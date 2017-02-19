Пекин, 19 февраля, 2017, 09:54 — ИА Регнум. Китай приостановил импорт угля из КНДР в полном объеме. Об этом в субботу, 18 февраля сообщила пресс-служба министерства коммерции КНР.

Alexander G Уголь

Запрет поставок угля с территории КНДР принят во исполнение резолюции 2321 совбеза ООН, после того как Пхеньян провел очередные испытания баллистической ракеты в феврале текущего года. Новая ограничительная мера в отношении экономики Северной Кореи будет действовать с 19 февраля по 31 декабря 2017 года.

Сообщается, что запрет на импорт угля из КНДР вместе с запретом на импорт железа, железной руды, золота, титана, ванадия и содержащих редкоземельные металлы минералов действовал в Китае с апреля 2016 года. Однако ограничения не касались закупок угля для нужд населения, теперь импорт этого полезного ископаемого перекрыт в полном объеме.

Это не первые санкции Китая в отношении Северной Кореи в текущем году. Ранее, в январе 2017 года Пекин запретил экспорт в КНДР товаров и технологий двойного назначения, которые Пхеньян мог бы использовать при создании оружия массового поражения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 февраля с территории западной провинции КНДР Пхенан-Пукто был произведен пуск баллистической средней дальности, способной нести ядерную боеголовку. Ракета упала в Японском море, недолетев до границы территориальных вод Японии.

Мировое сообщество решительно осудило произведенный КНДР запуск. Премьер-министр Японии назвал действия Северной Кореи недопустимыми, власти Южной Кореи пообещали соразмерно отреагировать на действие Пхеньяна. С рекой критикой действия КНДР выступил МИД Китая.

На созванном по инициативе США, Японии и Южной Кореи внеочередном заседании СБ ООН решительно осудили ядерные испытания КНДР и пригрозили перейти к решительным мерам, в случае если Пхеньян продолжит подобные запуски.