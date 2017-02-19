Москва, 19 февраля, 2017, 09:00 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации приступило к испытаниям новых образцов военной техники в условиях Арктики. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

P J Hansen Арктика

Сообщается, что в арктической экспедиции участвуют специалисты Главного автобронетанкового управления министерства обороны России и представители военно-промышленного комплекса.

Минобороны РФ Российская военная техника в Арктике

Новая военная техника должна будет автономно пройти маршрут протяженностью более 2000 километров в условиях арктического климата. За время испытаний будут оценены отдельные новые технические решения на образцах военных гусеничных машин, позволяющие в условиях низких температур (до минус 60 градусов Цельсия) обеспечивать поддержание автономности.

Минобороны РФ Российская военная техника в Арктике

Также специалисты Минобороны РФ проверят образцы новой военной техники на готовность выполнения боевых задач, поддержания микроклимата в обитаемых отделениях, особенности движения по торосам, глубокому снегу и в условиях полярной ночи, при метелях со скоростью ветра более 35 метров в секунду, а также других особенностей крайнего Севера.

Минобороны РФ Российская военная техника в Арктике

Экспедиция пройдет от поселка Тикси до острова Котельный и обратно по льду, покрывающем море Лаптевых и проливы между островами, а также по прибрежной зоне.

Кроме испытаний тяжелой военной техники, в условиях крайнего севера также будут испытаны армейские снегоходы, двухзвенные гусеничные транспортеры, специальные транспортные средства на шинах сверхнизкого давления, кузова-контейнеры, каркасно-надувные быстровозводимые палатки, водоочистительные и опреснительные установки, средства медицинского обеспечения.