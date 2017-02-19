Лондон, 19 февраля, 2017, 08:24 — ИА Регнум. Британские средства массовой информации, в частности издание The Telegraph, ссылаясь на некие источники в правительстве Соединенного Королевства, обвиняют Россию в попытке государственного переворота в Черногории.

Ggia Черногория

Издание пишет, что российские спецслужбы якобы причастны к попытке покушения на бывшего премьер-министра Черногории Мило Джукановича, а также организации переворота в этой балканской стране.

По данным издания, целью заговора является недопущение присоединения Черногории к военному блоку НАТО. Российские спецслужбы якобы несколько месяцев следили за Джукановичем и готовили группу сербских националистов, которая должна была совершить покушение на него и стать ядром переворота.

Разведывательные службы Великобритании и США якобы уже собрали достаточно доказательств причастности российских спецслужб к этому заговору. Источник The Telegraph в британском правительстве заявляет: «Речь идет о заговоре с целью подрыва деятельности или захвата правительства. Невозможно представить, чтобы на это не было одобрения».

Министр обороны Черногории Предраг Бошкович якобы уже заявил, что нет никаких сомнений в том, что к финансированию и организации попытки переворота причастна российская разведка.

Однако, кроме британских СМИ, которые, как обычно, не приводят никаких доказательств, никто больше не делает подобных заявлений. Министр обороны Черногории нигде публично не делал заявления, приведенного The Telegraph.