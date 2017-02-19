Вашингтон, 19 февраля, 2017, 07:49 — ИА Регнум. Ударная авианосная группа ВМС США приступила к патрулированию в Южно-Китайском море. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщает пресс-служба ВМС США.

Авианосец Carl Vinson

Сообщается, что атомный авианосец Carl Vinson в сопровождении двух эсминцев приступил к «рутинным операциям» в Южно-Китайском море. Командир авианосной группы контр-адмирал Джеймс Килби заявил: «Мы с нетерпением ждем шанса продемонстрировать свои возможности, выстраивая прочные отношения с нашими союзниками, партнерами и друзьями в Индо-Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Такое заявление прозвучало на фоне существенного обострения американо-китайских отношений после прихода к власти в США администрации Дональда Трампа, настроенного на конфронтацию с Китаем.

В Южно-Китайском море, которое непосредственно омывает южные берега материкового Китая, существует территориальный спор между Китаем, Филиппинами, Вьетнамом и Малайзией. Страны спорят о принадлежности архипелага Спратли и ряда других островов в этом море. США умело играют на этих противоречиях и используют этот спор в качестве инструмента сдерживания Китая.

15 февраля МИД КНР сделал Вашингтону предостережение от попыток оспорить границы в Южно-Китайском море. 18 февраля Пекин заявил, что его военно-морские силы проведут в Южно-Китайском море собственные учения. В них будет задействован авианосец «Ляонин» — пока единственный корабль этого класса в составе китайского флота.