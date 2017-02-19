Сан-Хосе, США, 19 февраля, 2017, 04:50 — ИА Регнум. Бой российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко с американским спортсменом Мэттом Митрионом перенесен на несколько месяцев. Причиной тому неудовлетворительное состояние здоровья представителя США, написал Емельяненко на своей странице в Instagram.

geralt Бой

Российский боец отметил, что организаторы шоу Bellator 172, в рамках которого должен был состояться поединок, сообщили, что бой отменен, потому что Митрион попал в больницу. Федор Емельяненко написал, что долго готовился к этому поединку.

Он пожелал своему американскому сопернику скорейшего выздоровления. Бой перенесен на несколько месяцев, чтобы Мэтт Митрион смог восстановиться.

«Большое спасибо всем, кто помогал мне в подготовке к этому поединку, кто молился, переживал и болел. Слава Богу за все», — добавил российский боец.

Поединок между Емельяненко и Митрионом должен был состояться сегодня ночью, 19 февраля, в американском штате Калифорния в городе Сан-Хосе. По данным СМИ, незадолго до боя у американского спортсмена были обнаружены камни в почках, сейчас он находится в больнице.