Мелборна, США, 19 февраля, 2017, 04:32 — ИА Регнум. У главы Белого дома США есть право не пускать людей в страну в том случае, если это соответствует интересам американцев. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в субботу, 18 февраля, во время выступления перед сторонниками в аэропорту Флориды.

stephenwd4h0 Граница

Американский лидер высмеял последствия неконтролируемой иммиграции в Европе.

«Посмотрите на Brexit, — предложил Трамп. — Стирание национальных границ не делает положение людей более безопасным». По мнению президента США, отсутствие четких границ подрывает демократию и торговлю.

Возвращаясь к ситуации в США, Трамп подчеркнул, что президент имеет право сдерживать перемещения людей, если «он чувствует, что это в интересах нашей страны».

Трамп напомнил сторонникам о том, что его администрация готовит новый миграционный указ, взамен отклоненного ранее судом. По его словам, новый документ будет учитывать высказанные судом замечания.

«Мы не сдадимся, — сказал он. — Мы никогда не сдаемся».