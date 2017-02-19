Вашингтон, 19 февраля, 2017, 04:08 — ИА Регнум. Многие члены НАТО не вкладывают свои средства в развитие альянса. Об этом заявил в субботу, 18 февраля, президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде.

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Американский лидер во время своего выступления подтвердил, что остается сторонником Североатлантического альянса. Однако НАТО в целом испытывает массу проблем, поэтому, по словам Трампа, США должны игнорировать утомившее эхо вчерашних войн.

«Мы ведем битвы, которые больше нам не помогают, мы ведем битвы, в которых другие люди не ведут себя с нами честно», — сказал глава США.

Он добавил, что многие страны, на поддержу которых рассчитан альянс, в том числе богатые государства, не платят по счетам. Они должны оказать помощь альянсу.

В связи с этим Дональд Трамп отметил, что США не будут более связывать себя дискредитировавшими подходами прошлого, не будут слушать тех, «кто не может принести ничего, кроме правил». Политик подчеркнул, что новые обстоятельства требуют новых решений. Что именно под этим подразумевал американский лидер, он не уточнил.

Напомним, что во время своей предвыборной кампании Трамп не раз выступал с критикой НАТО. Позднее он говорил, что является сторонником Североатлантического альянса, однако отмечал, что США вкладывают очень много денег на поддержку НАТО.