Мелборна, США, 19 февраля, 2017, 04:08 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп намерен продолжить свою борьбу со средствами массовой информации, распространяющими лживую информацию. Об этом он сообщил в субботу, 18 февраля, выступая перед своими сторонниками в Мелборне, штат Флорида, передает The Hill.

Авраам Линкольн

«Мы не собираемся позволять поддельным новостям рассказывать нам, что делать, как жить или во что верить, — заявил Трамп. — Мы свободные и независимые люди, и мы сделаем наш собственный выбор».

Распространяющие поддельную информацию СМИ, публикуют свои новости одну за другой без ссылок на источники. Такую ситуацию президент США назвал частью большой проблемы. «Они являются частью коррумпированной системы», — уверен Трамп.

«Когда СМИ врут людям, я никогда-никогда не позволю, чтобы это сошло им с рук, — заверил Трамп своих сторонников. — Я сделаю всё возможное, для того чтобы это не сошло им с рук».

45-й президент США напомнил о том, что многие из его предшественников боролись со СМИ. Это Томас Джефферсон, Эндрю Джексон и Авраам Линкольн. Судя по всему, Трамп намерен последовать их примеру и продолжить борьбу с недобросовестными медиа. «У них есть собственная повестка дня, и их повестка — это не ваша повестка», — заверил Трамп присутствующих.

По словам Трампа, он вышел к своим сторонникам, чтобы рассказать им о том, что им было сделано за месяц работы на должности президента, а также о планах на будущее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дональ Трамп назвал те медиа, которые являются врагами американского народа. Это The New York Times, NBC, ABC, CBS и CNN.

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