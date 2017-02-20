Вашингтон, 19 февраля, 2017, 04:06 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Тихом океане в районе Марианских островов. Об этом стало известно из сообщения Геологической службы США.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

Отмечается, что подземные толчки начались в субботу, 18 февраля, в 22:22 по местному времени (19 февраля 01:22 по московскому времени).

Толчки были зафиксированы в 111 километрах от острова Рота, население которого составляет более 2,5 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 14,5 километров.

О последствиях землетрясения пока ничего не сообщается.