Париж, 19 февраля, 2017, 03:05 — ИА Регнум. Большинство граждан Франции не хотят видеть экс-премьера страны Франсуа Фийона кандидатом на пост главы государства. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Ifop, пишет агентство France Press.

G.Garitan Франсуа Фийон

Согласно результатам социологического исследования, 65% респондентов не хотят, чтобы Фийон участвовал в президентской гонке. Однако опрос среди республиканцев показал, что 70% из них одобряют кандидатуру Фийона.

Опрос проводили в течение двух дней 17 и 18 февраля по телефону среди 1004 французов старше 18 лет. Последний раз аналогичный опрос проводился две недели назад, и тогда за кандидатуру экс-премьера проголосовало больше респондентов. А вот поддержка со стороны соратников по партии, напротив, возросла на 6%.

Напомним, что позицию Франсуа Фийона в значительной степени подкосил недавний скандал из-за того, что политик взял к себе на работу супругу и детей. Позднее политик извинился, сказав, что взял родственников на работу, основываясь на принципе доверия, однако в результате это только привело к недоверию со стороны избирателей. Фийон назвал это ошибкой.