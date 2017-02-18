Вашингтон, 19 февраля, 2017, 02:56 — ИА Регнум. Сегодня, 19 февраля, президент США Дональд Трамп встретится сразу с четырьмя кандидатами на пост советника по национальной безопасности. Об этом пишет The Washington Times со ссылкой на сообщение Белого дома.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Встречи состоятся с бывшим постпредом США в ООН Джоном Болтоном, исполняющим обязанности советника президента по национальной безопасности Китом Келлоггом, генерал-лейтенантом Гербертом Макмастером и начальником Военной академии в Вест-Пойнте Робертом Касленом, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Однако, как отметил Спайсер, потенциальных кандидатов может быть еще больше. В каком формате пройдут переговоры, пока не сообщается.

Ранее ИА REGNUM передавало, что советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн, не проработав и месяца, подал в отставку из-за скандала о контактах с российским послом. Исполняющим обязанности Флинна был назначен генерал Джозеф Кит Келлог — ветеран вооруженных сил США, два года служивший во Вьетнаме.