Вена, 19 февраля, 2017, 01:12 — ИА Регнум. Специалисты ОБСЕ обнаружили следы кибератаки на системы организации, однако не смогли установить их источник. Об этом заявил в субботу, 18 февраля, генеральный секретарь организации Ламерто Занньер заявил в интервью ТАСС.

Blue Coat Photos Кибератака

По словам генсека ОБСЕ, в организации зафиксировали «следы атак», но не известно, откуда эти кибератаки были выполнены. «Мы не смогли установить их источник, не можем показать пальцем в чью-то сторону на основании того, что видим», — заявил Занньер.

Кроме того, генеральный секретарь организации выразил уверенность в том, что с проблемой хакерских атак необходимо работать, а не раздувать в связи с этим шумиху в СМИ. В ОБСЕ разработали механизмы повышения доверия в этой сфере, однако к применению их на практике дело пока не дошло.

«Было бы неплохо начать их использовать в отношении всех этих обвинений в атаках, начать смотреть на то, как государства на это реагируют, как можно работать вместе», — считает Занньер. Решение может быть найдено, когда «есть политическая воля», уверен он.

Ранее руководитель службы защиты конституции ФРГ Ханс-Георг Маассен заявил о том, что подчерк хакеров, атаковавших сервера ОБСЕ в ноябре 2016, схож с наблюдаемым при попытке взлома серверов бундестага в 2015 году. В обоих случаях, уверен Маассен, действовала группа хакеров Fancy Bears, которая якобы работает на российские спецслужбы.

Читайте также: «Русские хакеры контролируют почти всю Европу»