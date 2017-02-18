Мюнхен, Германия, 19 февраля, 2017, 01:12 — ИА Регнум. На Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 18 февраля, состоялась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и главы дипломатии Европейского союза Федерики Могерини. Стороны обсудили ситуацию на востоке Украины. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Европейской внешнеполитической службы.

ВО «Свобода» Армия Украины

Представитель ЕС подтвердил поддержку полного выполнения минских соглашений, а также вовлеченность Евросоюза в работу «нормандской четверки» и ОБСЕ.

Помимо этого, Могерини и Лавров обсудили ситуацию в Ливии и Афганистане, а также на Ближнем Востоке. В частности, сохранение приверженности соглашению с Ираном по атому.

Особо стороны выделили необходимость урегулирования конфликта в Сирии в преддверии конференции по сирийскому вопросу в Брюсселе. По всем этим вопросам российский и европейский дипломат условились сохранять контакты.

На Мюнхенской конференции встретились также вице-президент США Майк Пенс с украинским президентом Петром Порошенко. Как ранее ИА REGNUM писало, стороны обсудили очередную вспышку насилия на юго-востоке Украины и выступили за полное выполнение минских договоренностей.