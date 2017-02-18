Вашингтон, 19 февраля, 2017, 00:45 — ИА Регнум. Вице-президент США Майк Пенс осудил очередную вспышку насилия на юго-востоке Украины и выступил за полное выполнение Минских соглашений. Об этом Пенс заявил во время диалога с украинским президентом Петром Порошенко, сообщает в субботу, 18 февраля, пресс-служба Белого дома.

Freedom House Обстрел из миномётов

Как говорится в сообщении администрации президента США, Пенс заверил украинского лидера в том, что США поддерживают территориальную целостность Украины и не признают «попытку аннексии» Крыма Российской Федерацией.

«Вице-президент выразил озабоченность в связи с недавним всплеском насилия на востоке Украины, и лидеры договорились о необходимости немедленного всеобъемлющего прекращения огня», — цитируют источник РИА Новости.

Майк Пенс выступил также за полное выполнение Минских соглашений.

Ранее результаты встречи с вице-президентом США, прошедшей на полях международной конференции по безопасности в Мюнхене, прокомментировал президент Украины Петр Порошенко. «Украина находится среди первых приоритетов США», — такой «мощный сигнал», по словам украинского лидера, был послан Пенсом властям Украины.