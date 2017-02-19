Москва, 19 февраля, 2017, 16:28 — ИА Регнум. В Музее музыкальной культуры им. М. И. Глинки, обладающем уникальной коллекцией не только музыкальных инструментов, но и произведений изобразительного искусства, открылась выставка мэтра современного искусства Бориса Асафовича Мессерера «Танец скоморохов». Выставка приурочена к празднованию Масленицы, яркого праздника на исходе зимы.

Центром и заводилами масленичных гуляний всегда были скоморохи. Как их только не называли — скомрахи и глумцы, гусельники и игрецы, плясцы, весёлые люди…

Образ шута-скомороха нашёл отражение в творчестве Бориса Асафовича Мессерера. Выдающийся театральный художник с мировым именем, Борис Мессерер (род. 15 марта 1933, Москва) — автор сценографии более 150 музыкальных и драматических спектаклей. Академик РАХ (1997; член-корреспондент 1990), народный художник РФ (1993), лауреат двух Государственных премий РФ (1995, 2002).

Представленная на этой выставке серия «Скоморохи» была создана Б. А. Мессерером в 1966 году — в ходе работы над эскизами костюмов для Танца скоморохов, готовившегося к постановке Ансамблем народного танца Игоря Моисеева. Это тридцать графических листов, оформленных в цветные паспарту, из собрания ВМОМК имени М. И. Глинки и из собрания самого художника. Красочные экспрессивные работы передают атмосферу праздничного веселья.

Как ни странно, но более пятидесяти лет работы никогда не выставлялись вместе как единая серия.

Поражает актуальность этих рисунков. Образ скомороха распадается на множество отражений-вариаций. Как в детском калейдоскопе, заданная тема играет многообразием цветовых решений, композиций и ярких образов персонажей. Фрактальное разнообразие подобий — вот что увлекло художника, и он с наслаждением играл в вариации. Начав с работы над эскизами костюмов, Борис Мессерер полюбил забавных человечков и, по его словам, «рисовал уже просто так».

Исключительно высокое художественное качество рисунков сделало эту серию самостоятельным и самодостаточным художественным произведением.

Еще одним невероятным совпадением стала музыка Валерия Гаврилина, написавшего в том же 1966 году ораторию «Скоморохи», сложное и невероятно новаторское произведение.

Сюрреалистические скоморохи Бориса Мессерера танцуют под авангардную музыку Валерия Гаврилина в главном здании ВМОМК имени М. И. Глинки до 19 апреля. Вход свободный.