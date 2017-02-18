Мюнхен, Германия, 18 февраля, 2017, 20:39 — ИА Регнум. Признание руководством Российской Федерацией паспортов жителей Донбасса является нарушением международного права. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил президент Украины Петр Порошенко во время брифинга в Мюнхене после встречи с вице-президентом США.

President.gov.ua Пётр Порошенко в Мюнхене

«Я проинформировал вице-президента (США) о недавнем решении президента Путина (Владимир Путин) о признании паспортов «оккупированных территорий» т. н. ЛНР и ДНР, — сказал украинский лидер. — Для меня это является очередным доказательством и «российской оккупации», и российского нарушения международного права».

18 февраля глава Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов и регистрационных знаков автомобилей, которые выданы гражданам Украины и лицам без гражданства на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Данные меры властей РФ временны и будут действовать до политического урегулирования ситуации в этих регионах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Донецкой и Луганской областей не поддержали госпереворот в Киеве. Новые власти Украины объявили режим «антитеррористической операции» в Донбассе и направили армию против мирных жителей региона.

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