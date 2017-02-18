Донецк, 18 февраля, 2017, 20:15 — ИА Регнум. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко поблагодарил руководство Российской Федерации за признание действительными документов граждан, проживающих на территории Донбасса. Об этом сообщает в субботу, 18 февраля, «Донецкое агентство новостей».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Захарченко

«Указ президента РФ о признании документов, выданных ДНР, — это еще одно свидетельство того, что РФ поддерживала и будет поддерживать право своих соотечественников бороться за свою жизнь, свою культуру, свой язык и, в конце концов, за свои честь и достоинство», — говорится в заявлении главы республики.

Захарченко добавил, что этот указ президента РФ Владимира Путина одновременно является также признанием заслуг и усилий жителей региона, которые совершили «невероятный подвиг в деле строительства мирной жизни и восстановления экономики».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в стране документов и регистрационных знаков автомобилей, которые выданы гражданам Украины и лицам без гражданства на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

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