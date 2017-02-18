Москва, 18 февраля, 2017, 19:51 — ИА Регнум. Сборная России по биатлону должна лучше выступать на чемпионатах мира (ЧМ). Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко агентству «Р-Спорт».

Kremlin.ru Владимир Мутко

«Мы лучше должны выступать (на ЧМ), — сказал Мутко. — Да, поздравляем мужскую команду с победой в эстафете, но женская команда не очень удачно выступила, поэтому есть над чем работать. Будем работать!»

Вице-премьер РФ также добавил, что представители сборной России, одержавшие победу в эстафете ЧМ в Хохфильцене, «просто красавцы!».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 февраля мужская сборная России по биатлону (Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин) победила в эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.

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