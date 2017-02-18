Пененжно, Польша, 18 февраля, 2017, 19:57 — ИА Регнум. В польском городе Пененжно сегодня, 18 февраля, прошла акция памяти на месте гибели генерала Дважды Героя Советского Союза Ивана Черняховского. Несмотря на то, что местные власти снесли монумент полководцу, уже второй год граждане Польши и России отдают дань генералу Черняховскому в Пененжно.

Оксана Ротштейн ИА REGNUM У разрушенного мемориала — цветы, свечи и портрет Черняховского

От российской стороны в церемонии приняли участие посол России в Варшаве Сергей Андреев, военный атташе ВС и ВМФ России контр-адмирал Валерий Назаров, а также делегация из г. Черняховска Калининградской области.

«Всего почтить память Черняховского прибыли более 30 человек, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM один из участников церемонии, председатель общественной организации «Калининград-Свиноуйсьце-Ольштын» Владимир Рашевский. — От польской стороны были представители трёх общественных организаций, все — в военной форме со своими штандартами. Говорят, что также пришли несколько человек непосредственно жителей Пененжно. Поляки поставили у строительного забора портрет Черняховского, свечи зажгли».

Один из выступавших — руководитель движения «Суверенитет польского народа» Славомир Закжевски сказал, что возмущён позицией польских властей бороться с умершими, подчеркнув, что «ни в польских, ни в славянских обычаях нет практики уничтожать памятники».

Krzysztof Teliczan ИА REGNUM Польские общественники со штандартами почтили память Ивана Черняховского

ИА REGNUM уточняет, что стела на месте гибели Черняховского была разрушена в марте 2016 года. Акт вандализма инициировал мэр польского города Пененжно Казимира Кейдо.

Генерал Иван Черняховский командовал войсками 3-го Белорусского фронта, бойцы которого успешно участвовали в Белорусской, Вильнюсской, Каунасской, Мемельской, Гумбиннен-Гольдапской и Восточно-Прусской операциях. Благодаря полководцу, немецко-фашистские оккупанты были выбиты с территории современной Польши.

Генерал погиб 18 февраля 1945 года от артиллерийского снаряда на окраине города Мельзак в Восточной Пруссии (ныне польский город Пененжно).