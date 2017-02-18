Роберт Левандовски спас очко для «Баварии» на 7-й добавленной минуте
Берлин, 18 февраля, 2017, 19:34 — ИА Регнум. 18 февраля на стадионе «Олимпийский стадион» был разыгран матч 21-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Герта» и «Бавария». Матч завершился со счетом 1:1
На 21-й минуте матча форвард сборной Боснии и Герцеговины Ведад Ибишевич открыл счет в матче после подачи со штрафного немецкого латераля Марвина Платтенхарда — 1:0.
На 90+7-й минуте матча польский форвард Роберт Левандовски забил гол в ворота Ярстейна — 1:1.
Статистика матча («Герта"/"Бавария»):
Удары: 11/16
Удары в створ: 2/6
Фолы: 19/10
Владение: 29%/71%
На данный момент команда из Берлина осталась на шестой строчке с 34-мя очками. «Бавария» смогла увеличить разрыв от второго места набрав 50 очков.
Составы на матч:
«Герта»: Ярстейн, Пекарик, Лангкамп, Платтенхард, Брукс, Шельбред, Штарк, Калу, Харагути, Ибишевич.
«Бавария»: Нойер, Хуммельс, Алаба, Лам, Бернат, Киммих, Роббен, Коста, Алькантара, Мюллер, Видаль.
Главный арбитр матча: Патрик Иттрих.
Голы: Ибишевич 21 — 1:0, Левандовски 90+7 — 1:1.