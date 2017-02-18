Берлин, 18 февраля, 2017, 19:34 — ИА Регнум. 18 февраля на стадионе «Олимпийский стадион» был разыгран матч 21-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Герта» и «Бавария». Матч завершился со счетом 1:1

Богдан Заяц Роберт Левандовски

На 21-й минуте матча форвард сборной Боснии и Герцеговины Ведад Ибишевич открыл счет в матче после подачи со штрафного немецкого латераля Марвина Платтенхарда — 1:0.

На 90+7-й минуте матча польский форвард Роберт Левандовски забил гол в ворота Ярстейна — 1:1.

Статистика матча («Герта"/"Бавария»):

Удары: 11/16

Удары в створ: 2/6

Фолы: 19/10

Владение: 29%/71%

На данный момент команда из Берлина осталась на шестой строчке с 34-мя очками. «Бавария» смогла увеличить разрыв от второго места набрав 50 очков.

Составы на матч:

«Герта»: Ярстейн, Пекарик, Лангкамп, Платтенхард, Брукс, Шельбред, Штарк, Калу, Харагути, Ибишевич.

«Бавария»: Нойер, Хуммельс, Алаба, Лам, Бернат, Киммих, Роббен, Коста, Алькантара, Мюллер, Видаль.

Главный арбитр матча: Патрик Иттрих.

Голы: Ибишевич 21 — 1:0, Левандовски 90+7 — 1:1.