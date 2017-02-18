Мюнхен, Германия, 18 февраля, 2017, 18:42 — ИА Регнум. Экономика Российской Федерации уже вышла из рецессии, но сейчас переживает стагнацию. Об этом, как передает РИА Новости, заявил глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Kremlin.ru Герман Греф

«Я думаю, что экономика вышла из рецессии, — сказал он. — Но говоря экономическим языком, мы попали в стагнацию. Экономический рост в этом году мы ожидаем. Сколько? Пока сложно прогнозировать, от 1 до 2%».

По словам главы Сбербанка, Российская Федерация выходит из жесткого экономического кризиса, накрывшего страну в 2015 — начале 2016 года.

Читайте также: «Инвестиции, даже в кризис, — это всегда море возможностей»

Кризис в России будет затяжным, считают 44% граждан: опрос