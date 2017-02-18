Мюнхен, Германия, 18 февраля, 2017, 17:42 — ИА Регнум. Российская Федерация не снимет санкции с Европейского союза до полного выполнения Минских договоренностей. Об этом, как передает RT, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

«Я уже высказывался насчет того, насколько, в общем-то, нелогично и искусственно звучит формула «Минские договоренности должны быть выполнены Россией, тогда ЕС снимет санкции», — сказал глава МИД РФ. — Мы тоже хотим, чтобы Минские договоренности выполнялись».

Лавров добавил, что Россия санкции против ЕС не снимет до тех пор, пока Минские договоренности не будут выполнены.

По его словам, реальная картина и причины того, почему Минские договоренности не выполняются, «прекрасно известны и в Париже, и в Берлине, и, смею надеяться, в Вашингтоне».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между РФ и Западом ухудшились на фоне кризиса на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

Сперва США и ЕС ввели ограничительные меры против отдельных физических лиц и компаний России. Затем западные санкции были введены в отношении целых секторов российской экономики.

В ответ Кремль ввел эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели санкции против России.

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