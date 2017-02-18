Вашингтон, 18 февраля, 2017, 15:39 — ИА Регнум. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) направили два истребителя F-15 для перехвата самолета, которой пролетел в непосредственной близости от зимней резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на NORAD.

U.S. Air Force Истребитель F-15

Сообщается, что воздушное судно не отвечало на запросы диспетчера. Чтобы вынудить самолет ответить на запросы диспетчера на его перехват были направлены два истребителя F-15.

«Цель военного перехвата — вынудить неопознанный самолет восстановить связь с местными диспетчерами Федерального управления гражданской авиации и заставить пилота проследовать их инструкциям для совершения безопасной посадки и принятия дальнейших мер», — сказано в заявлении NORAD.

Истребители, набравшие сверхзвуковую скорость, быстро перехватили самолет и наладили контакт с самолетом.

Какие-либо другие подробности инцидента не сообщаются.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что в одну из машин кортежа президента Трампа во Флориде «ударился какой-то предмет», предположительно, камень.