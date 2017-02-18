Мюнхен, Германия, 18 февраля, 2017, 13:34 — ИА Регнум. Вице-президент США Майкл Пенс, возглавляющий американскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Российская Федерация должна нести ответственность за свои действия на Украине. Такое заявление он сделал сегодня, 18 февраля, в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Pixabay.com Угрозы дяди Сэма

«Мы должны сделать так, чтобы Россия несла ответственность, и требовать выполнения минских соглашений, чтобы уровень насилия на востоке Украины снижался», — заявил Пенс.

Напомним, с самого начала гражданской войны на Украине и воссоединения Крыма с РФ США твердят, что Россия якобы участвует в украинском конфликте, а полуостров был «аннексирован». При этом так никто и не предоставил реальных доказательств российского военного присутствия в Донбассе, а народы Крыма вернулись в состав России через референдум.