Берлин, 18 февраля, 2017, 12:48 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Запад и Российская Федерация должны совместно бороться с международным терроризмом. Такое заявление она сделала сегодня, 18 февраля, в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Kremlin.ru Ангела Меркель и Владимир Путин

Меркель считает, что международный терроризм является общей угрозой для России и Запада. «Думаю, что именно здесь у нас общие интересы и мы можем сотрудничать», — сказала Меркель.

Также глава германского правительства заявила, что существует насущная необходимость искать единые подходы в борьбе с исламским терроризмом.

Напомним, ранее Меркель заявила, что Западу не удалось наладить отношения с Россией после окончания холодной войны.

Заявление Меркель относительно совместной с Россией борьбы с терроризмом вписывается в её позицию относительно нашей страны. После начала гражданской войны на Украине и воссоединения Крыма с Россией, Меркель заявила, что Запад, в частности, Германия, помня уроки истории, не пойдет на войну с Россией, а будет использовать политику санкций. При этом по некоторым вопросам Запад хочет сотрудничать с Россией даже в условиях политики санкций.