Тбилиси, 18 февраля, 2017, 10:37 — ИА Регнум. В Грузии прекратила вещание телекомпания «Рустави-2». Об этом 17 февраля поздно вечером, в специальном выпуске новостей «Курьер», сообщил заместитель генерального директора и ведущий выпуска Заал Удумашвили. Он огласил решение менеджмента телекомпании, который отключил вещание в знак протеста против «попыток властей лишить телекомпанию независимости и прибрать ее к рукам».

schmilblick Конец телевещанию

«Нам нелегко было принять это решение. Но возможности иного решения нам не оставили. Это крайняя форма протеста, к которой может обратиться телевидение. С этой минуты «Рустави-2» переходит на протестное вещание», — сообщил Удумашвили.

После этого заявления на экране канала «Рустави-2» появилась надпись белым по черному: «Протестуем против несправедливости. В воскресенье, в 14:30, собираемся на Руставели».

В этот день сотрудники телекомпании «Рустави-2» собираются провести масштабную акцию протеста против действий властей и призывают присоединиться всех своих зрителей и сторонников. Поддержку «Рустави-2» с самого начала объявили как бывшие, так и нынешние члены «Единого национального движения», раскол в котором произошел незадолго до съезда партии.

Как заявил журналистам лидер нынешнего состава ЕНД Ника Мелия, его партия и партии-союзники решили в 14:00 часов в воскресенье, 19 февраля, собраться на площади Республики и устроить шествие в поддержку «Рустави-2».

Партиями-союзниками ЕНД в этом шествии, как и в ранее устроенных акциях протеста, оказались бывший председатель ЦИК (периода правления Саакашвили) Зураб Харатишвили, бывший депутат парламента — бывший председатель временной комиссии по восстановлению территориальной целостности Шота Малашхия, также бывший депутат парламента Паата Давитая и ряд других политических организаций, в основном учрежденных после парламентских выборов 2012 года.

Причиной такого протеста стал судебный процесс в Верховном суде Грузии по иску бывших владельцев телекомпании «Рустави-2», которые утверждают, что при правлении Саакашвили их вынудили уступить свои доли в телекомпании и передать ее в руки властей. Как ранее из своих источников узнали лидеры ЕНД, в Верховном суде практически уже готовы к принятию решения об удовлетворении иска в пользу бывших владельцев телекомпании, поэтому они примут все меры, чтобы помешать властям прибрать телекомпанию к рукам.

Представители правительства Грузии обвинения оппозиции отрицают и заявляют, что никакого отношения к судебному процессу не имеют и давления на судей не оказывают. Между тем Главная прокуратура сообщила о расследовании фактов давления на судей Верховного суда, которые рассматривают дело «Рустави-2». По информации прокуратуры, это давление на судей оказывали обосновавшиеся на Украине представители бывших властей, в том числе Д. Сакварелидзе, которого в Грузии сразу же ассоциировали с бывшим заместителем генпрокурора Украины Давидом Сакварелидзе. Прокуратура обнародовала и тексты писем, которые судьям доставили от имени Сакварелидзе. На эти обвинения откликнулся сам Давид Сакварелидзе и заявил, что никаких писем он не писал. Соратник Саакашвили и другие лидеры ЕНД обвинили правительство Грузии в фабрикации дела и заявили, что давление на судей оказывают Иванишвили и его окружение.