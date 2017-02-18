Ташкент, 18 февраля, 2017, 10:33 — ИА Регнум. Стремление Узбекистана улучшить бизнес-среду, искоренить коррупцию и привлечь иностранные инвестиции является важным и положительным начинанием, заявил журналистам посол Великобритании в Ташкенте Кристофер Алан.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

В частности, посол указал на такие изменения, как осуществление правительством республики системы «взаимоотношения с народом через интернет-порталы и другие механизмы обратной связи».

«Великобритания рада поддержать эти реформы делясь опытом и знаниями, или финансируя наращивание потенциала в учреждениях Узбекистана», подчеркнул дипломат.

По его словам, в текущем году Великобритания предоставит Узбекистану поддержку в размере более $500 тысяч на поддержку усилий правительства в экономических реформах, прозрачности, ответственности власти и в сфере уголовном правосудия.

«Более того, будучи крупным донором Всемирного банка, Азиатского банка развития и вкладчика в фонд ЕС по финансированию развития, Великобритания каждый год предоставляет миллионы долларов на гранты и льготные кредиты для развития, в том числе и в Узбекистане», отметил посол.

«Великобритания приветствует крупномасштабные планы Узбекистана в проведении реформ. Мы считаем, что у Узбекистана великое будущее и стремимся к дальнейшему укреплению наших взаимоотношений», заключил дипломат.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, товарооборот между Великобританией и Узбекистаном составил в 2016 году 151,3 миллиона долларов, что выше на 43% по сравнению с 2015 годом.