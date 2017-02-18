Вашингтон, 18 февраля, 2017, 05:24 — ИА Регнум. Адвокаты российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего срок в американской тюрьме по обвинению в незаконной торговле оружием, в ближайшие дни подадут апелляцию на пересмотр его дела в Верховный суд США, передаёт телеканал RT.

Commons.wikimedia.org Здание Верховного Суда США

«В Верховный суд материалы будут отправлены во вторник, 21 февраля», — сообщил адвокат российского гражданина Алексей Тарасов.

Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Бут был задержан в Таиланде в 2008 году. В 2010 году он был экстрадирован в США, а в апреле 2012 года суд приговорил его к 25 годам лишения свободы.

Суд признал Бута виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооружённые силы Колумбии» (FARC), которая в США отнесена к террористическим. Российский гражданин своей вины не признал.