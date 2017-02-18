Курск, 18 февраля, 2017, 08:28 — ИА Регнум. В Курской области индекс физического объема валового регионального продукта по итогам 2016 года составил 102,5%, индекс промышленного производства — 104,9%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, губернатор Александр Михайлов отчитался перед депутатами облдумы об итогах года.

Gub.rkursk.ru Отчёт Александра Михайлова в Курской областной Думе

За последние 10 лет регион, по словам Михайлова, ни разу не допустил спада объема промышленного производства. На протяжении последних трех лет в отраслевые планы по импортозамещению вошли 25 проектов курских предприятий. Создан региональный фонд поддержки промышленных предприятий, чтобы и средние, и малые курские предприятия могли получить поддержку. В аграрном кластере сейчас действуют 19 соглашений с инвестиционными кампаниями. В 2016 году был реализован ряд инвестпроектов. Например, в декабре в Линце Железногорского района компания «Агропромкомплектация» сдала в эксплуатацию мясоперерабатывающий завод мощностью в миллион голов в год.

В 2016 году регион произвел 4,7 млн тонн зерна и вошел в шестерку лучших в России. По валовому сбору сахарной свеклы (5,6 млн тонн) — в тройку лучших регионов в стране. Общая мощность сахарных заводов возросла до 30 тысяч тонн в сутки.

В 2017 году в отрасль будет направлено около 2,5 млрд рублей инвестиций. «И это будет как раз залогом того, что мы и можем по производству сахара и дальше задавать тон. По производству мяса мы вошли сейчас в пятерку лучших в стране. В феврале в Суджанском районе вступит в строй первая очередь комплекса по откорму 30 тысяч КРС — проект компании ИА REGNUM стоимостью два миллиарда рублей. В целом планируется три таких площадки на 100 тысяч голов. Общая стоимость проекта — шесть миллиардов рублей инвестиций. Также в планах холдинга на ближайшие четыре года — проект по созданию свиноводческого дивизиона на 160 млрд рублей», — рассказал губернатор. Он также добавил, что реализация этого проекта позволит создать в сельских районах 9,5 тыс. новых рабочих мест.

В строительстве жилья, прирост составил 1,3%. По итогам года уровень газификации региона достиг 95%, а в сельской местности — 91%. Область будет и дальше сотрудничать с ПАО «Газпром». «На встрече с Алексеем Миллером договорились, что продолжим строительство спортивных объектов в сельских районах и конноспортивной школы в Курске. Есть и серьезные проблемы, практически все ГРС перегружены. Мы сейчас ставим вопрос, чтобы «Газпром» модернизировал и повысил мощность этих объектов», — отметил Михайлов.

С учетом корректировок бюджета на дорожное строительство в 2017 году будет направлено не меньше прошлогодней цифры, пообещал губернатор. За счет областного бюджета будет закончено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Конышевке, такой же появится в Курске, а стадион с искусственным покрытием — в городе Щигры. Также губернатор согласился с предложением депутатов вести комплексную застройку в областном центре, чтобы одновременно с жилыми домами строились социальные объекты.