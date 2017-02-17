Лондон, 17 февраля, 2017, 22:56 — ИА Регнум. «Руководство вашингтонских дипломатических кругов обозначило главное условие сотрудничества США с Россией — выполнение Минских соглашений. Таким образом, наблюдается преемственность приоритетов Обамы во внешнеполитическом курсе», — отмечает издание.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эстафета

«Рекс Тиллерсон подчеркнул, что Белый дом готов работать с Кремлем, как только Москва выполнит все, что должна выполнить в отношении Киева. Главу Госдепа поддержал руководитель Пентагона Джеймс Маттис, сказавший, что «Москва и Вашингтон сейчас не в том положении, чтобы сотрудничать на военном уровне, но в будущем это возможно: политические лидеры двух стран вступят в контакт и поищут общий язык», резюмирует СМИ.