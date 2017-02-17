Алеппо, Сирия, 17 февраля, 2017, 22:27 — ИА Регнум. Боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» устроили наводнение на востоке сирийской провинции Алеппо, сообщает сирийское информагентство SANA.

Минобороны России Алеппо

По информации агентства, 17 февраля террористы перенаправили воду из реки Евфрат и организовали водный удар по деревням и сельхозплощадям на востоке провинции Алеппо.

В районе затопления работают специалисты и водоотводная техника. Подробности и детали водной атаки террористов уточняются.