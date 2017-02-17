Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2017, 21:57 — ИА Регнум. Отмена антироссийских санкций раззадорит аппетиты России, заявил президент Украины Пётр Порошенко на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает телеканал «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поджигатель

«Трансатлантический альянс должен продолжать давить на Россию санкциями. Санкции нужны, чтобы заставить Россию придерживаться минского процесса. Отказ от санкций лишь раззадорит российские аппетиты», — сообщил изумленной публике украинский президент, забыв о том, что Россия в формате Минска-2 не имеет каких-либо обязательств, являясь одним из гарантов его выполнения Киевом, ДНР и ЛНР.

Ранее Петр Порошенко поведал о ненависти президента России Владимира Путина к Украине и ничего не сообщил о причинах невыполнения Киевом ни одного из обязательств, указанных в Минских соглашениях.