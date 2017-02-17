Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2017, 21:35 — ИА Регнум. Вашингтон заинтересован в стабильном Европейском союзе и сплоченный Североатлантический альянс, заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, сообщает 17 февраля Associated Press.

Global Panorama Урсула фон дер Ляйен

Министр подчеркнула важность укрепления оборонного потенциала ЕС и сказала, что сейчас подходящее время для того, чтобы сделать «смелые шаги» в этом направлении.

«Наши американские друзья хорошо знают, что их тон в Европе и НАТО оказывает непосредственное влияние на сплоченность нашего континента. Стабильный Европейский союз, также как и единый НАТО, отвечают интересам Соединенных Штатов», — добавила фон дер Ляйен.

Министр обороны ФРГ предостерегла США от превращения борьбы с терроризмом в борьбу с исламом и мусульманами.

Напомним, глава оборонного ведомства ФРГ выступила на открытии Мюнхенской конференции по безопасности, ежегодной встречи дипломатов и представителей министерств обороны.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что увеличение финансирования трансатлантического альянса является «справедливым требованием» со стороны США.