Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2017, 21:33 — ИА Регнум. Примеру выхода Великобритании из Евросоюза могут последовать и другие страны, заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский на Мюнхенской конференции по безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Глава польского МИД выразил мнение, что выход Соединенного Королевства из ЕС был вызван ситуацией внутри Европы, с которой Лондон не смог смириться.

«Я думаю, было принято такое решение, потому что они не могут смириться с ситуацией внутри Европы, и другие могут этому последовать», — заявил Ващиковский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер заявил, что достигнуть всех договоренностей и установить полноценные отношения Британии и ЕС за 24 месяца вряд ли возможно. Юнкер пояснил, что для этого самой Британии необходимо изменить по меньшей мере 20 тыс. законов.