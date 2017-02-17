Веллингтон, 17 февраля, 2017, 21:20 — ИА Регнум.



Bernard Spragg. NZ Новая Зеландия

Ученые доказали, что острова Новой Зеландии — надводная часть континента, сопоставимого по размерам с Австралией. Скрытый под водой древний континент Зеландия был обнаружен в ходе масштабного 10-летнего исследования, сообщает издание Stuffсо ссылкой на The Geological Society Of America.

Авторы исследования утверждают, что огромная подводная территория вокруг островов Новой Зеландии, Чатем и Новой Каледонии является континентальной корой. Территория континента составляет около 5 миллионов квадратных километров, что сопоставимо с территорией исторического региона Большая Индия или Аравийского полуострова.

«Это не внезапное открытие, а подтверждение давно существовавшей гипотезы. В течение 10 лет мы накапливали данные, которые позволили нам подтвердить версию и опубликовать эту статью», — сообщил авторский коллектив. Континентальная толщина коры нового материка — в пределах 10−30 км, тогда как на территории Новой Зеландии толщина коры составляет около 40 км. Такая толщина типична для материков, толщина земной коры океанических бассейнов не превышает 7 км.

«Учитывая, что площадь Зеландии превышает 1 миллион квадратных километров и имеет четко определенные и очерченные геологические и географические границы, она может с полным основанием быть признана континентом», — говорится в исследовании.

По мнению авторов исследования, Зеландия и Австралия расположены крайне близко друг к другу и разделены подводным прогибом Като у побережья штата Квинсленд. Новое исследование опровергает тезис, что Новая Зеландия является частью континента Австралия или отдельными вулканическими островами.

Расстояние между двумя континентами — всего 25 километров. «Как будто между ними вбили клин», — охарактеризовал этот факт главный автор исследования, геолог GNS, Ник Мортимер. Острова Чатем и острова Новая Каледония также являются частью континента Зеландия, острова Тонга и Фиджи в него не входят.

Глубина океана вокруг Зеландии составляет 4000 метров, тогда как у островов Чатем и Новой Каледонии глубина не превышает 1000 метров. «Чаще всего большая часть материков — это суша, которую окружает узкий континентальный шельф, в случае с Зеландией мы видим небольшие участки суши и огромный континентальный шельф», — комментирует Мортимер. Самая высокая точка континента — гора Кука (Аораки).

Новый континент является обломком древней Гондваны и составляет примерно 5% ее площади. Изначально Зеландия представляла собой полосу в 4000 км длиной, однако претерпела значительные изменения формы и положения за 100 млн лет своего существования.

В 2014 году Мортимер совместно с геологом и палеонтологом GNS Хамишем Кемпбеллом написали книгу о Зеландии, где подробно изложили данные, известные ученому сообществу, книга скоро будет опубликована. Мортимер говорит, что ученое сообщество давно начало использовать термин «континент Зеландия» в своих работах, он же просто нашел время, чтобы подкрепить термин фактами. Термин «Зеландия» был предложен геофизиком Брюсом Люйендайком в 1995 году как собирательное название для Новой Зеландии, архипелага Чатем, плато Кэмпбелл и острова Лорд-Хау.