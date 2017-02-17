Москва, 17 февраля, 2017, 20:38 — ИА Регнум. Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин не разделяет мнения своего советника Сергея Глазьева относительно нового президента Германии, экс-министра иностранных дел этой страны Франк-Вальтера Штайнмайера. Об этом Песков заявил журналистам сегодня, 17 февраля.

Bundeskanzlerin.de Штайнмайер стал президентом

Ранее советник президента России Сергей Глазьев заявил, что Штайнмайер, который был избран президентом Германии, причастен к государственному перевороту на Украине в 2014 году и к легитимизации политиков, пришедших тогда к власти.

После избрания президент Путин направил Штайнмайеру поздравительную телеграмму и пригласил его в Россию в любое удобное для него время. «Президент РФ поздравил своего коллегу, направил ему достаточно теплую поздравительную телеграмму», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь подчеркнул, что высказывание Глазьева о Штайнмайере — это его личная точка зрения, и российский лидер её не разделяет. «В данном случае, безусловно, подобное сообщение в Twitter является не чем иным, как выражением личной точки зрения. Весьма спорной», — отметил Песков.